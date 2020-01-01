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Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

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Генеалогическое древо Султанов Османской империи: Османские правители, вначале, будучи еще бейлербеями Анатолии, женились на дочерях византийских императоров...

Особенности труда и отдыха в условиях низких температур: К работам при низких температурах на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие...

Эволюция кровеносной системы позвоночных животных: Биологическая эволюция – необратимый процесс исторического развития живой природы...

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Лечение прогрессирующих форм рака: Одним из наиболее важных достижений экспериментальной химиотерапии опухолей, начатой в 60-х и реализованной в 70-х годах, является...

Уполаживание и террасирование склонов: Если глубина оврага более 5 м необходимо устройство берм. Варианты использования оврагов для градостроительных целей...

Распространение рака на другие отдаленные от желудка органы: Характерных симптомов рака желудка не существует. Выраженные симптомы появляются, когда опухоль...

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КиберПедия — категория Иностранные языки: 1 Страница

На странице ресурсы по категории - Иностранные языки всего материала: 16372 статей.

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Человек не может без своей родины Самореализация человека. Жизнь как борьба за счастье Рубрика № 4. «Человек - ось мира» Отношение к культурному наследию Честь - бесчестие. Верность - предательство Нравственные качества настоящего человека Глава 1. Часть речи «глагол» Грамматические категории глагола Глава 3. Абсолютное и относительное употребление временных форм немецкого глагола Другие способы передачи временного значения в предложении Модальные глаголы в субъективных высказываниях Различные синтаксические функции инфинитива в немецком предложении Другие средства выражения пассивного отношения в немецком предложении Значение и употребление форм сослагательного наклонения Konjunktiv Значение и употребление немецкого причастия Глава 9. Повелительное наклонение der Imperativ Повелительное наклонение Imperativ Рогатый Король и таинства Смерти Ведьмы, оборотни и волчье древо Метла, мазь для полета и Гандрейд Волшебство фейри и география Эльфийских земель ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА И СОЦИОЛИНГВИСТИКА ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА И ПСИХОЛИНГВИСТИКА ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА И ЛИНГВИСТИКА ТЕКСТА ПЕРЕВОД КАК АКТ МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ ЯЗЫКОВЫЕ И ВНЕЯЗЫКОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА УРОВНИ И ВИДЫ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ И АДЕКВАТНОСТЬ СЕМАНТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ПЕРЕВОДЕ КОММУНИКАТИВНАЯ ИНТЕНЦИЯ ОТПРАВИТЕЛЯ КОММУНИКАТИВНАЯ УСТАНОВКА ПЕРЕВОДЧИКА ЗОЛОТОЕ ЯБЛОКО ВЕЧНОГО ЖЕЛАНИЯ ДОКТОР ГАВЕЛ ПОДОБЕН СМЕРТИ, ОН БЕРЕТ ВСЕ ПРЕКРАСНЫЙ ЮНОША СО СЛОЖЕННЫМИ РУКАМИ В НОЧНОМ ВОЗДУХЕ НОСИЛИСЬ АРОМАТЫ ПУСТЬ СТАРЫЕ ПОКОЙНИКИ УСТУПЯТ МЕСТО МОЛОДЫМ ПОКОЙНИКАМ ДОКТОР ГАВЕЛ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ Взаимоотношение германских языков Западная группа имеет больше всего диалектов, которые объединены в кластерные подгруппы. Научный прогресс и нравственные качества человека О ГРАЖДАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Статья 14. Прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке Статья 22. Основания отмены решений по вопросам гражданства Российской Федерации Статья 32. Порядок подачи заявлений по вопросам гражданства Российской Федерации Статья 34. Взимание государственной пошлины и консульских сборов Глава VIII.1. УРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО Является ли Холокост неоспоримым фактом истории? Причины массовой гибели людей в концлагерях запада К вопросу о газовых камерах в западных лагерях Приоритетность доказательств Документальные доказательства существования Холокоста К вопросу о проблематике свидетельских показаний Глава II. «Лагеря униятожения»: исторический и технический анализ Археологические исследования в Белжеце Треблинка: массовые захоронения и сжигание трупов Треблинка: происхождение мифа Официальная версия истории Освенцима Что было известно об Освенциме во время войны? Убивали ли в Освенциме нетрудоспособных заключённых? Глава IV. Четыре основных вопроса о холокосте О масштабах демографических потерь евреев Нюрнбергский процесс и англо-американские послевоенные процессы Западногерманские процессы над персоналом концлагерей Как «пропаганда» превратилась в «информацию» Оружие № 1 в арсенале израильской пропаганды Почему руководящая каста ФРГ поддерживает мистификацию Холокоста? Холокост, как идеологическая основа многорасового общества Религия Холокоста против христианства Ответ демократов ревизионистам: государственный террор Управление в современном русском языке Трудные случаи согласования определений СРЕДНИЕ ВЕКА: ОБРАЗ ЖИЗНИ РЫЦАРЯ Посвящение в рыцари. Обряд лишения рыцарского звания. Социальная структура общества и общественный быт. Мужской костюм второй половины XVI и начала XVII вв. Женский костюм XVI и начала XVII вв. Оружие испанского дворянина в XVI-XVII вв. Нравы и этикет в испанском обществе XV/-XVII вв. Государственный строй и структура общества. Быт, нравы и нормы общественного поведения. Мужской и женский костюм середины XVII- XVIII века. Французское общество XVIII века: приближение революции Общественная жизнь после Великой французской революции. Общественное развитие и классовая структура общества. Мужской и женский костюм XVI-XVIII вв. Торжество открытия Парламента. Особенности быта и нравов общества. I. Инфинитив в различных функциях Субъектно-предикативный инфинитивный оборот (конструкция «именительный с инфинитивом»). I. Герундий в различных функциях Причастие в различных функциях Проанализируйте следующие предложения и переведите их. Четырехчленная каузативная конструкция I. Многозначные существительные II. Многозначные служебные слова III. Переведите следующие предложения, постарайтесь точно передать значение модальных глаголов. V. Переведите следующие предложения. КЛЮЧ К ПРЕДЛОЖЕНИЯМ ДЛЯ ПЕРЕВОДА Препозитивные атрибутивные словосочетания Для магистрантов и аспирантов Translate in writing the text into Russian. Pay attention to the meaning of the underlined words. Read the extract of the text. Define its general idea and genre (scientific, popular, science or fiction). Translate in writing the following text into Russian. Check it with the Russian key. The Twilight of British Imperialism The Decline of the British Empire Translate the text without a dictionary. Discuss the text. Make a summary of the text. Summarize the text in a paragraph of about 200 words. Translate in writing the text. Write an essay of about 200 words or speak on any non-Western historiography. Read the text and find important ideas. You have a list of opinions and a list of philosophers. Match the opinion to the philosopher who held it. Answer the following questions to check how well you have read the text: Translate the following into English and check it with the Russian key. Comment on the main points of the text. Read and translate the following text without a dictionary. Great Britain minus Scotland? The Discovery of the Sumerian Civilization E.g. This is a book. The book is interesting. E.g. Put the book on the table. To have (cook, make, prepare) breakfast Упр. 26. Вставьте артикль, где необходимо. The United States of America E.g. I shall study at St. Petersburg University. The famous English writer Dickens lived in the 19th century. Dickens, Боевые подвиги короля Артура Образ короля Артура в легендах Предания о короле Артуре в английской литературе Экскалибур: легендарный меч короля Артура Б. ФРАНЦУЗСКИЙ ГАЛАНТНЫЙ РОМАН В. РЕЛИГИОЗНЫЕ ПОВЕСТВОВАНИЯ О ГРААЛЕ Г. ГЕРМАНСКИЙ ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС ПАНТЕОН ДРЕВНИХ БРИТТОВ -КОРНИ ЛЕГЕНДЫ АРТУР — ХРИСТИАНИН ИЛИ ЯЗЫЧНИК? ВЕЛИКАЯ, БЕЛАЯ, ТРОЙСТВЕННАЯ WHO IS WHO, ИЛИ КТО ЕСТЬ КТО (ЛИБО ЧТО) В АРТУРОВСКОМ МИФЕ ОРКАДСКАЯ (ОРКНЕЙСКАЯ) ФРАКЦИЯ РОДОСЛОВНАЯ ЛАНСЕЛОТА ОЗЕРНОГО БОРС, ЛИОНЕЛЬ И ЭКТОР ОКРАИННЫЙ Слово предоставляется директору школы Хазиахметовой Фирдаус Хайзаряновне Поздравления первоклассников Награждение Почётными грамотами учителей Имя существительное – The Noun - Повелительное наклонение –The Imperative Mood- Все английские числительные неизменяемы. Отрицательная форма образуется: Вопросительные слова и выражения. Переведите предложения на английский язык. Диалог. Переведите на английский язык, выучите, расскажите. Напишите 9 своих предложений с оборотами «there is / there are» 3 - в настоящем времени; 3 - в прошедшем времени; 3 - в будущем времени. Переведите на английский язык (на оценку “3” , “4”). Экскурсия в Изборск и Псково-Печерский монастырь Руководители – В.Ю. Клейменова, Н.Н. Коноплева VI Региональной научно-практической конференции ВШ СГНиМК САФУ имени М.В. Ломоносова, г. Архангельск, ул. См. Буян, д.7 Апреля Начало: 14.00 часов ауд. 204, 411, 111, 207 СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» Общая характеристика программы по английскому языку. Описание ценностных ориентиров содержания программы по внеурочной деятельности Глава 1. Начало и ход Столетней войны Предпосылки и причины Столетней войны Итоги и значение Столетней войны Теория закономерных соответствий Теория уровня эквивалентности По полноте и типу передачи смыслового содержания оригинала. NORDLAND VERLAG G. m. b. H. / BERLIN 1941 ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ ГРАНИЦЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РУН ОСОБЕННОСТИ РУНИЧЕСКОГО ПИСЬМА О ДATИPOBKE PУHИЧECKИX ПАМЯТНИКОВ О ВОЗРАСТЕ РУНИЧЕСКОГО ПИСЬМА РУНЫ КАК ПРАКТИЧЕСКОЕ ПИСЬМО О БОЖЕСТВЕ РУНИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ К ВОПРОСУ О КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОМ ЗАГОЛОВОК, АННОТАЦИЯ, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ИНЖЕНЕР ПО НОВЫМ ПРОЕКТАМ // НОБЕЛЬ АВТОМОТИВ РУСИА СПЕЦИАЛИСТ ПО БЕРЕЖЛИВОМУ ПРОИЗВОДСТВУ // НОБЕЛЬ АВТОМОТИВ РУСИА СЕРВИСНЫЙ ИНЖЕНЕР // ТОЛЬЯТТИ-СОФТ По ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ Теоретико-практическая часть Упр. 1. Выберите правильный ответ. Упр. 2. Выберите правильный ответ. Упр. 4. Выберите правильный ответ. Упр. 6. Выберите правильный ответ. Future Simple (Будущее простое время) Modal Verbs (Модальные глаголы) UNIT 2 RIG TYPES AND RIG SELECTION UNIT 4 DRILLING SYSTEMS AND EQUIPMENT Intermediate and Reservoir Section UNIT 11 SLIM HOLE DRILLING. COILED TUBING DRILLING. UNIT 12 CASING AND CEMENTING UNIT 13 DRILLING PROBLEMS. STUCK PIPE. UNIT 14 FISHING. LOST CIRCULATION. Methods used to turn the bit (1) Список основных стилистических терминов Написание докладов и курсовых работ ASSIGNMENT XI. NEWSPAPER STYLE AND ITS VARIETIES Функциональные стили современного английского языка In making the analysis the following points may be covered Троцкий – несостоявшийся Мессия. А мы вернёмся к увлекательным приключениям нашего антигероя Лейбы Троцкого, Так сколько же проехал поезд Троцкого? Где был? Места стоянок поезда Троцкого рассказали бы саму историю явления называемого «Гражданской войной». Блицкриг Троцкого против Германии – «польская» война. Ноября 1927 года. Техника сталинской революции. Генерал А. Т. Васильев «Евреи и революция в царской России» В этих словах ключ победы – если вы хотите победить евреев, необходимо отменить деньги. Совсем. Тогда они разом потеряют всю свою несметную силу. II. Перевод и анализ текстов Французские традиционные праздники Особенности перевода научных текстов TEXT 3. Time in the Hopi Language TEXT 6. Well written and badly written texts Ж 12, 7 КП, 1.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: Власов В.Н. Информатика и вторая специальность THE PRESENT INDEFINITE TENSE Признаки времен в английском языке Present Simple - простое настоящее время Future Simple - простое будущее время Случаи употребления Present Continuous Случаи употребления Future Continuous Future Perfect - будущее совершенное время Past Perfect Continuous - прошедшее совершенное длительное время Future in the Past - будущее в прошедшем Раскройте скобки, употребив глагол в Future Perfect Continuous. Употребление английских местоимений Роль английских местоимений в предложении Универсальные местоимения в английском языке Особенности употребления английских числительных Функции английских числительных в предложении Прилагательные в английском языке Субстантивация прилагательных в английском языке Степени сравнения наречий в английском языке Слух переводчика. – Ритмика. – Звукопись На путях к современному стилю Иван Белоусов, Андрей Колтоновский, Федор Сологуб Советский стиль переводов Шевченко Контрольная работа по истории мира (8 класс) Колониальная система мира сложившаяся к концу XIX века была наиболее справедливой. Согласны ли вы с этим утверждением? Обоснуйте свой ответ Поражение России в русско-японской войне положило начало новому этапу в развитии России. Согласны ли вы с этим утверждением. Обоснуйте свой ответ Сражение с Непобедимой Армадой История Ост-Индской компании II: от акционерного общества до государства в государстве Испанский флот в бою, конец XVI в. В это же время ОИК получил факторию на Тайване, которая долгое время оставалась единственным местом, где европейцы могли торговать с купцами из Японии». Пытки голландцами английских купцов в Амбойне, карикатура Сражение между португальцами и голландцами в Маллакском проливе Батавская ратуша, она же — дом губернатора История Ост-Индской компании III: от акционерного общества до государства в государстве Сдача Зеландии, голландская Формоза (Тайвань), 1662 г. Сражение голландских судов ОИК с английскими военными кораблями История Ост-Индской компании IV: от акционерного общества до государства в государстве В дальнейшем война развернулась в Германии. Голландия была спасена Высадка Оранского в Англии, 1688 г. Солдаты Джоба Чарнока высаживаются для постройки Форта Уильям, будущей Калькутты Карта колоний в Индонезии, XVIII в. Карта острова Иль де Франс, 1740-е годы История Ост-Индской компании VI: от акционерного общества до государства в государстве Княжество Декан – на самом деле содружество нескольких княжеств, размеры его показаны на период расцвета, то есть на 1687 г. Области Южной Индии, где развернулись события, описанные в этой части Томас Артур Лалли, граф де Лалли-Толлендаль Сражение французского и английского флотов Лалли при обороне Пондишерри История Ост-Индской компании VIII: от акционерного общества до государства в государстве Картина «Возвращение набоба». Так называли служащих Ост-Индской компании, разбогатевших на грабеже и вернувшихся в Англию
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