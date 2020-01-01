АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ЯЗВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЖКТ ⇐ Предыдущая Стр 3 из 4 Следующая ⇒



ЯБЖ и 12-ти перстной кишки в большинстве случаев инфекционного происхождения. Возбудитель: Compylobacter pylori (Helicobacter pylori, НР) содержится в слюне, зубном налете (возможно заражение «рот в рот», фекально - орально). НР проникает в слизистую оболочку, нарушает ее жизнедеятельность: нарушается физиологическая регенерация эпителия, истощается и разрушается слизисто-бикарбонатный барьер. Вызывает атрофию и интестинальную метаплазию слизистой оболочки желудка → ↑ риск карциномы. НР продуцирует уреазу, которая расщепляет мочевину желудочного сока на СО 2 и аммиак → формируется щелочная среда вокруг бактерий и защищает их от агрессивного действия НСl. Другие энзимы НР разрушают слой слизи и клеточную поверхность. Эпителий клетки инфицированной слизистой оболочки приобретает свойства макрофагов и секретирует цитотоксины → ↑ иммунная реакция → воспаление слизистой оболочки. НР ↓ секрецию соматостатина (т.к. ↓ число D-клеток антрума) → ↑ секреция гастрина и НСl. Бактерия мало уязвима, чрезвычайно длительно персистирует → постоянный иммуногенез, длительное нарушение трофики, постоянное повреждение эпителия → хронизация процесса, медленное и некачественное рубцевание язв, рецидивирование. При ЯБЖ секреция НСl ↓ в начальной стадии инфекции, т.к. происходит потеря париетальных клеток. Ранние боли. При дуоденальной язве не развивается атрофия слизистой оболочки желудка и секреция НСl больше нормы в 2 раза и больше число париетальных клеток, т.к. НР ↓ число D-клеток антральной части желудка → ↓ освобождение соматостатина → ↑ секреция НСl под действием гастрина и гистамина. Поздние, голодные и ночные боли. Лечение: 2-х компонентная терапия 3-х компонентная терапия 4-х компонентная терапия - Омепразол по 40мг 2р/д - Амоксициллин по 1г 2р/д Контроль эффективности (дыхательный уреазный тест) проводят через 4-6 нед. после окончания лечения. При неэффективности двойной терапии применяют тройную терапию. - Де-нол (висмута коллоид) по 120мг 4р/сут - Метронидазол по 250мг 4р/сут - Тетрациклин по 250мг 4р/сут в течение 14 дней. Эффективность выше, чем при 2-х компонентной терапии, но вызывет больше побочных реакций. - Омепразол по 20мг 2р/д (с 1 по 10 день) - Де-нол по 120мг 4р/д (с 4 по 10 день) - Тетрациклин по 500мг 4р/д (с 4 по 10 день) - Метронидазол по 500мг 3р/д (с 4 по 10 день) при (+) реакции на НР через 4-6 нед. после тройной терапии. Эффективность 90% при лечении в течение 1 нед., т.е. выше, чем при 3-х компонентной терапии, но больше побочных эффектов. АНТИФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ



Подавляют активность трипсина, плазмина и др. протеаз → ↓ переход калликреиногена в калликреин → ↓ образование кининов (брадикинин). Брадикинин и калликреин нарушают микроциркуляцию, вызывают вазодилатацию, ↑ проницаемость сосудов, способствуют развитию тяжелых некротических изменений Pancreas при ее воспалении, ↑ активность ферментов → самопереваривание железы. Препараты Характеристика Апротинин (Пантрипин, Гордокс Контрикал, Трасилол), Ингитрил , к-та аминокапроновая Полипептиды, экстракты из поджелудочных желез и легких крупного рогатого скота. ↓ Аутолиз, воспаление, боль. Показания: острый панкреатит, обострение хронического панкреатита, кровотечения, сопровождающиеся массивным фибринолизом. Побочные эффекты: аллергические реакции, тошнота. Соматостатин , Сандостатин (октреотид, по 0,1-0,3мг п/к 2-3р/д), амп. по 0,05мг, 0,1мг, 0,5мг, флак. по 1мг. ↓ Гастроэнтеропанкреатическую эндокринную секрецию. ↓ Секрецию гормонов: гастрина, секретина, мотилина, VIP (Vasoactive intestinal peptide), инсулина, глюкагона, гормона роста и др. ↓ Секрецию НСl, желудочного сока, желчи, панкреатических ферментов. ↓ Двигательную активность ЖКТ, кровоснабжение внутренних органов. Показания: гастринома, глюкагонома, инсулинома, VIP-ома – т.н. апудомы (апудоциты опухолей в ЖКТ, ЦНС идр., вырабатывают амины и белки, играющие роль гормонов), острый и хр. панкреатит, кровотечения ЖКТ, диарея, акромегалия. Побочные эффекты: тошнота, рвота, боли в животе, метеоризм, острый гепатит, образование желчных камней, гипо- и гипергликемия, брадикардия, боль и зуд на месте инъекции, ↓ всасывания питательных в-в, воды и электролитов в кишечнике. Даларгин Опиоидный пептид. ↓ Секрецию Pancreas. ↓ АД. ↑ Микроциркуляцию и регенерацию в слизистой оболочке. Показания: панкреатит, ЯБЖ и 12-ти перстной кишки, комплексная терапия облитерирующего эндартериита. Желчнокаменная болезнь



Желчь может стать насыщенным раствором и в ней образуются желчные камни при: А) недостаточной концентрации желчных кислот Б) слишком большой концентрации холестерина Принципы терапии ↑ Уровня желчных кислот в желчи ↓ Уровня холестерина в желчи

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